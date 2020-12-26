Rizespor ve Hatayspor karşısında kazanan kadroyu Galatasaray derbisinde de bozmak istemeyen teknik direktör Abdullah Avcı, zorunlu bir değişikliğe gidebilir. Sağ arka adalesinde ağrıları olan ve takımdan ayrı koşu yapan Caleb Ekuban’ın durumu sıkıntılı gözüküyor. Sağlık ekibi seferberlik ilan ederken, yıldız hücum oyuncusu yetiştirilmeye çalışılıyor. Ekuban’ın oynayıp oynamayacağı maç saatinde netlik kazanacak. İleri uçta ise yine Djaniny Semedo olacak. Rize’ye çok şık bir gol atan, Hatay maçında da etkili olan tecrübeli forvet, Fırtına’nın Galatasaray önündeki en büyük gol silahı.

Yusuf Sarı hazırlanıyor

Abdullah hoca, Ekuban’ın durumuna göre Yusuf Sarı’yı hazırda tutuyor. Genç oyuncusuyla özel görüşmeler yapan Avcı, ‘hazır ol’ talimatını verdi. Ekuban yetişmezse hücum üçlüsü Djaniny-Nwakaeme-Yusuf Sarı şeklinde kurulacak. Orta alanda Flavio-Baker-Parmak’ın oynaması yüksek ihtimal. Savunma dörtlüsü de son 2 maçta olduğu gibi Serkan-Edgar-Vitor Hugo-Marlon şeklinde.

Akyazı’da Fırtına farkı

Trabzonspor ile Galatasaray, 47 yıllık rekabette bugün 130. kez karşılaşacak. Ligde ise 95. maça çıkılacak. Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray’ın galibiyetlerde 41’e 31’lik üstünlüğü var. 22 müsabaka berabere sonuçlandı. Rekabette galibiyet sayısı bakımından geride bulunan Trabzonspor, son yıllarda ise rakibine üstünlük kurdu. İki takım arasındaki son 12 lig maçının 7’sinde Fırtına, 4’ünde Sarı-Kırmızılılar 3 puana ulaşırken, bir müsabaka berabere tamamlandı. Özellikle Akyazı’daki karşılaşmalara bakıldığında Karadeniz ekibinin bariz üstünlüğü söz konusu. Trabzonspor’un yeni stadındaki 4 lig maçında Galatasaray hiç kazanamadı, sadece 1 kez 1 puan aldı. Diğer 3 mücadeleyi de Bordo-Mavililer kazandı. Trabzonspor’un iç sahadaki son yenilgisi; 19 Eylül 2015’te 1-0 sonuçlanan Avni Aker’deki maçtı.