Yeni Malatyaspor karşısında Trabzonspor’da gözler AEK maçının yıldızı Caleb Ekuban’da olacak. Yunan ekibi karşısında 3 gol atan Ganalı oyuncu, Malatya karşısında da maça ilk 11’de başlayacak.

Alexander Sörloth ile iyi bir ikili olan 24 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılılar’ı da boş geçmek istemiyor.

Bu sezon Bordo-Mavili formayla 4 maçta 4 gole ulaşan Ganalı oyuncu için Türkiye temsilcisi Mathieu Markaroglu’ndan açıklama geldi. Markaroglu, “Ekuban’ın gollerine devam edip Trabzonspor’da bu sezon başarılı olacağına inanıyorum. Kendisi çok hırslı, bu sezon bir kupa kazanmak istiyor. Umarım hedeflerine ulaşır” ifadelerini kullandı.







