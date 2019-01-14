Başta Burak Yılmaz, Kucka ve Onur Kıvrak gibi yıldız isimler olmak üzere takımın aslarıyla yollarını ayıran Trabzonspor, transfer için FIFA’dan gelecek haberi bekliyor.

Hem iç hem de dış piyasada birçok isimle görüşme halinde olan Bordo- Mavililer’in gözü kulağı bu hafta içinde gelecek gelişmede. Eğer FIFA’dan olumlu yanıt gelirse Karadeniz temsilcisi en az 2-3 transfer yapacak.

Takviyesi düşünülen mevkilerde ise savunma ile orta saha ön planda.

Karaman beklemede

Teknik direktör Ünal Karaman’ın da yakın çevresine, “Zor günlerden geçiyoruz. Bunu kimse gözardı edemez. Ancak takımın da eksikleri söz konusu. Yönetimimiz de durumun farkında. En kısa zamanda transfer konusunda somut gelişmelerin yaşanacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandığı öğrenildi.