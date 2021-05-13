Bordo mavililere transfer çalışmaları erken başladı. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı koordinesinde devam eden transfer çalışmaları sonrası gündeme bazı isimlere yer verildi.

Süper Lig'de Galatasaray formasıyla gol krallığı sevinci yaşayan Bafetimbi Gomis, yeniden Türkiye yolunda olduğu Moussa Marega'nın Al Hilal'e transferinden takımdan ayrılması beklenen Fransız golcü, Fenerbahçe'den sonra Trabzonspor'a da önerildiği ifade edildi.

Trabzonspor’a önerilen bir diğer isim ise eski futbolcu Rodallega oldu.

Denizlispor'la sözleşmesi bu ay sonunda bitecek Hugo Rodallega'yı menajerlerin önerdiği ifade edildi.

Öte yandan bordo mavililer bu transfer girişimlerinin gerçek olmadığını bildirdi.