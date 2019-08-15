Fırtına’nın golcüleri Caleb Ekuban ve Alexander Sörloth, Sparta Prag ile oynanacak rövanş karşılaşması öncesinde yine Trabzonspor’un en büyük silahları olacak. Taraftarının da desteğini arkasına alacak olan Fırtına, hücum futbolu ile rakibini yıkmayı planlıyor. Bu doğrultuda teknik direktör Ünal Karaman da hem Ekuban’ı hem de Sörloth’u aynı anda sahaya sürmeyi düşünüyor.

Güven büyük

İlk karşılaşmada Karadeniz ekibinin gollerini atan ve Çekya’da alınan 2-2’lik beraberlikte büyük rol oynayan ikili, Medical Park Stadyumu’nda bu kez Bordo- Mavililer’e turu getirmeyi hedefliyor. Teknik heyet de kritik mücadele öncesinde iki golcüsüne bir hayli güveniyor.