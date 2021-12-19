Teknik direktör Abdullah Avcı’nın adeta saha içindeki yardımcısı olan Marek Hamsik, Hatayspor karşısında da performansıyla parmak ısırttı. Nwakaeme’nin yokluğunda hücumda ekstra sorumluluk alan, zaman zaman sol kanat gibi oynayan Hamsik, hücumda adeta takımını yönetti, savunmaya da sık sık yardım etti. Maçın gizli kahramanlarından Hamsik, 34 yaşında olmasına rağmen yine sahanın en çok koşan ismiydi. 12.17 km. ile zirvede yer alan Hamsik’i, 11.85 km. ile Berat takip etti. Hatay’da Adekugbe 11.41, Sackey ise 11.21 km. koştu.

Yüzde 90 pas isabeti

Yüzde 90 pas isabetiyle mücadeleyi tamamlayan Hamsik, 8 orta denemesinde bulundu. 1 isabetli şut gönderen, 3 kez de şut pası veren Slovak yıldız, Berat-Dorukhan ikilisiyle orta sahada müthiş bir uyum gösterdi. Hatayspor maç boyunca merkezde üstünlüğü hiç ele alamadı.