Süper Lig’e iyi bir giriş yapamayan ve 4 haftada 3 beraberlik alan Bordo-Mavililer gözünü UEFA Avrupa Ligi’ne çevirdi. 5 yıl aranın ardından Avrupa Ligi’nde gruplarda mücadele edecek olan Trabzonspor ligde yaşanan puan kayıplarını, yarın oynanacak Getafe maçında alacakları galibiyetle unutturmak istiyor. Teknik direktör Ünal Karaman da tüm planlarını zafer üzerine yapıyor. Kuraların çekilmesinin ardından İspanyol temsilcisini yakın markaja alan ve rakibinin artılarını, eksilerini analiz eden tecrübeli hoca adeta Getafe’nin röntgenini çekti.

3 beraberlik, 1 yenilgi...

Geçen sezon kalesine duvar ören ve 38 haftada yalnızca 35 gol yiyen Mavi-Beyazlılar, Atletico Madrid’in (29) ardından kalesinde ligin en az gol gören ekibi olmuştu. Ancak İspanyol ekibi, Trabzonspor gibi yeni sezona çok iyi başlayamadı. Getafe, ligin ilk 4 haftasında galibiyetle tanışamazken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Kalesinde ise 4 gol gördü. Karaman da öğrencilerini dikkatli olmaları şeklinde uyardı.

‘Hücum açısından kuvvetliyiz’

Oyuncularıyla bir toplantı yapan başarılı hocanın, “Hücum açısından çok kuvvetli bir takımız. Onlar ise geçen sezon defansif anlamda iyi iş çıkardılar. Ama bu sezon işler istedikleri gibi gitmiyor. Yani karşımızda ligde yara almış bir takım olacak. Bu tarz karşılaşmalar her zaman tehlikeli olmuştur. Kendi oyunumuzu oynayarak, kazanalım” dediği öğrenildi.