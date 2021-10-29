Süper Lig 11 hafta açılış maçında Çaykur Rizespor 'la karşılaşan Trabzonspor 'a Gervinho'dan kötü haber geldi.

Mücadelenin 12. dakikasında topu sahada tutmak istersen dengesini kaybeden Gervinho, ayağını ters bastı ve reklam panolarına çarptı. Acılar içinde yerde kalan Gervinho değişiklik istedi ve sedye ile oyun alanından götürüldü. Gervinho'nun yerine Cornelius oyuna dahil oldu.

Gervinho'nun çapraz bağ sakatlığı yaşadığı tahmin ediliyor. Yıldız futbolcu eğer çapraz bağ sakatlığı yaşadıysa sahalara dönmesinin mayıs ayını bulması bekleniyor.