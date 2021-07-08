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Trabzonspor'da Gervinho müthiş başladı

Trabzonspor'un bomba transferlerinden Gervinho, Riva kampına hızlı giriş yaptı. Fildişili yıldız, antrenmanların istekli isimlerinden biri olurken, takımda en yakın iletişim kurduğu oyuncu ise Nwakaeme...

08 Temmuz 2021, Perşembe 10:33 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Gervinho müthiş başladı

Trabzonspor ’un en heyecan verici transferlerinden biri olan Gervinho, takıma kısa sürede uyum sağladı. Riva kampında sıkı çalışan ve özellikle taktik idmanlarda gösterdiği performansla teknik heyetin beğenisini kazanan Fildişili yıldız, hücum hattında fark yaratacağının sinyallerini veriyor.

34 yaşına girmesine rağmen hızından hiçbir şey kaybetmeyen Gervinho, idmanlarda savunmacıları fazlasıyla zorluyor. Başarılı futbolcunun, en yakın iletişim kurduğu oyuncu ise Anthony Nwakaeme. Gervinho’nun takıma alışma sürecini hızlandıran Nwakaeme, saha dışında da sürekli onun yanında bulunuyor.


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Koita hazır geldi

Gervinho’nun yanı sıra Trabzonspor’un diğer yeni oyuncuları Bruno Peres ile Fode Koita da hazır bir görüntü sergiliyor. İmza öncesindeki süreçte sürekli bireysel çalışmalar gerçekleştiren Koita, “Beklentinin farkındayım. En iyisi için çok çalışacağım” sözünü vermişti.


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