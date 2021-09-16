Galatasaray maçında sağ kanatta Abdülkadir Ömür'ü görevlendiren ﻿﻿﻿﻿﻿﻿teknik direktör Abdullah Avcı, genç oyuncunun etkisiz performansı sonrası Yusuf Sarı’yı 39. dakikada oyuna almıştı. Kasımpaşa mücadelesinde ise sağ önde farklı bir isim oynayabilir. Gervinho ile Djaniny iyileşirken, Fildişili yıldızın forma rekabetinde bir adım önde olduğu öğrenildi. Gervinho, takımla çalışmalara başlarken, form durumu gayet iyi. Yusuf Sarı ise derbide oyunda kaldığı süre boyunca etkili olmuş, bir pozisyonda savunmaya gelip, topu çizgiden çıkarmıştı. Sol önde Nwakaeme, ileri uçta Cornelius’u görevlendirecek olan Fırtına’nın hocası, sağ tarafta Gervinho ile maça başlayabilir.

PERES SOLA SERKAN SAĞA

Galatasaray maçında 3 farklı ismi sol bekte oynatmak zorunda kalan teknik direktör Abdullah Avcı, Kasımpaşa deplasmanında yine değişime hazırlanıyor. Bruno Peres’i sol beke çekmeyi düşünen başarılı hoca, sağ bekte Serkan’ı oynatabilir. 3 yerli sayısını tamamlamak için beklerden birinde Türk oyuncu görevlendirmesi gereken Avcı, sağ önde Yusuf Sarı’ya formayı verirse, solda Denswil ile maça başlayabilir.

MAREK HAMSİK BELİRSİZLİĞİ

Bu sezon Trabzonspor ’un tüm maçlarında forma giyen Marek Hamsik, Slovakya Milli Takımı’nda da çok önemli 3 karşılaşmada görev yaptı. 38 günlük periyotta 11 maça çıkan Hamsik, 34 yaşında olmasına rağmen 12.5 kilometrelik mesafeyle Galatasaray derbisinde takımının en çok koşan ismi olmuştu. Teknik direktör Abdullah Avcı, yoğun maç temposundan çıkan Hamsik’i cumartesi günü dinlendirebilir. Başarılı hoca, kesin kararını önümüzdeki günlerde verecek.