Trabzonspor'da Genel Kurul yine ertelendi
Kulüp tüzüğünün 29. maddesine göre her yıl 20 Kasım – 20 Aralık tarihleri arasında yapılması zorunlu olan Olağan Genel Kurul, İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirlerini içeren genelgesine istinaden ertelenmişti.
Trabzonspor Olağan Genel Kurulu, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun dün almış olduğu karar doğrultusunda bir kez daha ileri bir tarihe ertelendi. Yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun alacağı karara kadar Olağan Genel Kurul'un yapılmayacağı belirtildi.