Trabzonspor Olağan Genel Kurulu, İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun dün almış olduğu karar doğrultusunda bir kez daha ileri bir tarihe ertelendi. Yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun alacağı karara kadar Olağan Genel Kurul'un yapılmayacağı belirtildi.