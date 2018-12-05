Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Lig ekibi Sivas Belediye ile karşılaştı.

Karşılaşma 2-2 sona ererken Trabzonspor'un sahaya çıktığı genç oyuncular ağırlıklı 11 dikkat çekti. İşte Trabzonspor'da genç oyuncuların Sivas Belediye maçı performansları:

Semih Karadeniz

Sakatlığı nedeniyle 43 dakika forma giydi. Bu süre zarfında kendisini göstermeyi başaramadı.

Murat Cem Akpınar

Kucka ve Onazi’nin yokluğunda orta sahada alternatif olabileceği konuşuluyordu. Ancak 19 yaşındaki futbolcu bu yükü sırtlamayı hazır gözükmedi.

Batuhan Artarslan

Gençlerin en tecrübeli isimlerinden birisi olmasına rağmen kendisinden bekleneni veremedi.

Abdülkadir Parmak

Attığı gol akıl doluydu ama böylesine bir maçta daha üst düzey bir performans gösterebilirdi.