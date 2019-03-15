Avrupa Şampiyonası eleme maçlarında 22 Mart’ta Arnavutluk ve 25 Mart’ta Moldova ile karşı karşıya gelecek olan A Milli Takımımız’da teknik direktör Şenol Güneş bugün aday kadroyu açıklayacak.

Bordo-Mavili altyapıdan çıkarak, gösterdikleri performanslarla ilk 11’in değişilmez isimlerinden olan Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen ve Abdulkadir Parmak’ın da gözü tecrübeli hocanın açıklayacağı kadroda olacak.

Yusuf kesin gibi

Forma şansını iyi değerlendiren ve kısa sürede ortaya koydukları oyunla futbolseverlerin beğenisini kazanan 3 ismin de ilk kez aday kadroda yer alabileceği öğrenildi. Bu isimlerin yanı sıra Yusuf Yazıcı’nın milli takımdan davet almasına kesin gözüyle bakılıyor. Daha önce Ay Yıldızlı kadroya davet edilen Abdülkadir Ömür ise sakatlığı nedeniyle bu kez takım dışında kalacak