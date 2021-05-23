Yeni sezonda genç isimlerden daha fazla yararlanmayı planlayan teknik direktör Abdullah Avcı, özellikle kamp döneminde Yusuf Sarı, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Faruk Can ve Hakan Yeşil gibi oyuncuların da üstüne titreyecek. Sağ bekte Serkan, solda ise Faruk Can’ı yeni transferlerin yedeği olarak düşünen Avcı, stoperde Hüseyin ve orta alanda Hakan Yeşil’in potansiyeline güveniyor. Yusuf Sarı ise çok cazip bir teklif gelmediği takdirde kanat rotasyonunda güçlü bir alternatif olarak kalacak. Bu 5 oyuncuya pek çok Anadolu kulübünün ilgisi olmasına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı, kesinlikle takımda kalmaları yönünde rapor verdi. Bordo-Mavili yönetim, genç oyunculara gelen teklifleri geri çevirirken, Avcı’nın talebi yerine getirildi.