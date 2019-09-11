Trabzonspor’da Gençlerbirliği maçı biletleri satışa çıktı

Trabzonspor’un Süper Lig’in 4’üncü haftasında sahasında oynayacağı Gençlerbirliği maçı biletleri satışa sunuldu.

Buna göre 15 Eylül 2019 Pazar günü 20.00’de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 40 TL.