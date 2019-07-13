Geçen sezon gösterdiği performans ve hem saha içi hem de saha dışında sergilediği davranışlarla kaptanlık pazubandını takan Jose Sosa takdir kazanmaya devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında sakat olmasına rağmen kampa katılan Arjantinli yıldız, yeni sezon öncesinde de takımın yaptığı ilk idmana katıldı. Ekstra izin almayan 34 yaşındaki oyuncu, kamptaki tavırlarıyla da alkış aldı.

Yeni sözleşme yolda

Gençleşen kadroda ağabeylik görevini üstlenen Sosa, takım arkadaşlarıyla yakından ilgileniyor. Yeni transferlerin takıma alışması adına büyük çaba sarf eden tecrübeli oyuncu, genç futbolculara da deneyimlerini aktarıyor. Yönetim ve teknik heyetin beğenisini kazanan başarılı futbolcuyla ilerleyen günlerde yeni sözleşme adına tekrar masaya oturulması bekleniyor. Ağaoğlu ve ekibi, yine en yüksek yıllık ücreti Sosa’ya vererek, 2+1 yıllık yeni sözleşme ile Arjantinli’yi ikna etmeyi planlıyor.