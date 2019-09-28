Trabzonspor’da gençler imzayı attı

Trabzonspor’da kaleci Uğurcan Çakır başlayan, Abdulkadir Parmak ile devam eden gençlik operasyonu 4 isimle devam etti. Bordo-Mavililer stoper Hüseyin Türkmen, sol bek Abdurrahim Dursun ve kaleci Arda Akbulut’un sözleşmelerini uzattı.

2024’e kadar imza atan Hüseyin bu sezon 2 milyon lira, sonraki her bir yıl için, 2 milyon 300 bin, 2 milyon 645 bin, 3 milyon 42 bin ve 3 milyon 498 bin lira garanti ücret alacak.

2025’e kadar imza attırılan Arda, bu yıl 300, sonraki sezonlarda, 287 bin, 330 bin, 380 bin, 437 bin ve 503 bin lira garanti para alacak.

2023’e kadar sözleşme yapılan Abdurrahim’e ise bu yıl 250 bin lira sonraki dönemlerde 287 bin, 330 bin ve 380 bin lira garanti ödeme yapılacak.