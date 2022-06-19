Trabzonspor , Enis Destan ve Batuhan Kör’ü Süper Lig ’den talipleri çıkarsa kiralayacak. Murat Cem Akpınar, Arda Akbulut ve Salih Kavrazlı’nın ise Süper Lig ya da 1. Lig’den bir takıma kiralanması konusunda kesin karar verildi.

Oyunculara da bu durum iletildi. Abdullah Avcı, gençlerin oynayarak gelişimlerini takip etmek istiyor.





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