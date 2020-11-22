Trabzonspor'da gelenek devam etti! Son 6 teknik adam ilk maçında..
Trabzonspor yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile ilk lig maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yendi. Böylece Trabzonspor'da ilk maçına iç sahada çıkan yeni teknik adamların galibiyet serisi devam etti.
Trabzonspor yeni teknik direktör Abdullah Avcı ile ilk lig maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u evinde 1-0 yendi. Böylece Trabzonspor'da ilk maçına iç sahada çıkan yeni teknik adamların galibiyet serisi devam etmiş oldu. Trabzonspor'un başında ilk lig maçına iç sahada çıkan son 6 teknik adam da sahadan galip ayrılmış oldu.
-Abdullah Avcı / Trabzonspor 1-0 BB Erzurumspor
-Hüseyin Çimşir / Trabzonspor 6-0 Kasımpaşa
- Şota Arveladze / Trabzonspor 1-0 Bursaspor
- Tolunay Kafkas / Trabnzonspor 4-1 Gaziantepspor
- Ersun Yanal / Trabzonspor 2-0 Ankaraspor
- Ziya Doğan / Trabzonspor 2-1 Adanaspor