Trabzonspor'da Ankaragücü maçı öncesi Caleb Ekuban şoku yaşandı. Karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanda kasığından sakatlık yaşayan Gana asıllı İtalyan futbolcu MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, maç öncesi yaptığı açıklamada, Ekuban'ın MR'ının çekildiğini belirterek, "Son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Birinci derecede yırtık gözüküyor. 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Ama bu oyuncunun kas yapısıyla da alakalı daha erken de dönebilir" dedi.

Bir şok da Abdulkadir'den

Ankaragücü maçının 40. dakikasında sakatlanan Abdulkadir Parmak, oyuna devam edemedi ve yerini Bilal'e bıraktı. Başarılı futbolcunun Galatasaray maçında oynayıp oynamayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.