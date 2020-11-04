Eddie Newton döneminde forma şansı bulamayan oyuncular, yeni hocayla yeni bir sayfa açmayı planlıyor. Bu oyuncuların başında ise stoperler Campi ile Hosseini ve hücum silahları Yusuf Sarı ve Djaniny geliyor. Bu 4 yıldızın, antrenmanlarda çok istekli olduğu öğrenildi.

Rekabet arttı

Formayı kapmak adına idmanlarda hırslı görüntüleriyle dikkat çeken 4'lünün bu performansı Alanya karşılaşması öncesinde mevcut teknik heyeti mutlu ediyor. Öte yandan yönetimin de yeni hoca gelmeden takım içindeki rekabetin artmasından memnun olduğu kaydedildi.