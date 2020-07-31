Hüseyin Çimşir’in ayrılığı sonrası geçici olarak takımın emanet edildiği Eddie Newton, 2’de 2 yaparak güven kazandı. Bordo-Mavililer İngiliz hocanın yönetiminde önce ligde Kayserispor’u devirdi ve sezonu Şampiyonlar Ligi potasında bitirdi. Türkiye Kupası finalinde de hedefe ulaşıldı.

Özellikle başarılı hocanın pozitif yaklaşımı ve iyi ilişkileri nedeniyle Bordo-Mavililer’de bazı futbolcuların, Newton’un göreve devam etmesini yönetimden istedikleri öğrenildi. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları, buna sıcak bakmıyor.

Abdullah Avcı ile her konuda anlaşan Trabzonspor, Newton’u teknik ekipte tutmayı düşünüyor. Son görüşmelerin ardından Bodrum’a giden Avcı konusunda önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Safa Can Konuksever



