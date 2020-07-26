Trabzonspor'da forvete ilk aday Serdar Dursun

Almanya’da müthiş bir sezon geçiren ve 19 gol, 7 asistlik performansıyla A Milli Takım’ın hocası Şenol Güneş’in radarına giren Serdar Dursun, Trabzonspor’un gündemindeki tek yerli forvet. Sörloth ve Ekuban’ın yanına kaliteli bir Türk pasaportlu oyuncu almak isteyen Bordo- Mavililer, 28 yaşındaki Serdar ile dirsek temasını kesmiyor.

26 Temmuz 2020, Pazar 11:01 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'da forvete ilk aday Serdar Dursun

Almanya’da müthiş bir sezon geçiren ve 19 gol, 7 asistlik performansıyla A Milli Takım’ın hocası Şenol Güneş’in radarına giren Serdar Dursun, Trabzonspor’un gündemindeki tek yerli forvet. Sörloth ve Ekuban’ın yanına kaliteli bir Türk pasaportlu oyuncu almak isteyen Bordo- Mavililer, 28 yaşındaki Serdar ile dirsek temasını kesmiyor.

Bundesliga 2 ekibi Darmstadt ile 1 yıl sözleşmesi kalan 1.90 boyundaki yıldız forvet için istenen bonservis bedeli 600-700 bin Euro civarında. Serdar’ın önceliği Almanya’da kalmak olsa da büyük takımlardan gelebilecek bir teklif oyuncunun rotasını Türkiye’ye çevirmesine neden olabilir.


İlgili Haberler
Trabzonspor'dan Oğuz Yılmaz’a yakın takip


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...