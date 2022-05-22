MENÜ

Trabzonspor'da Flavio’nun talibi artıyor

Giresunspor, bu sezon en kilit isimlerinden biri olan Flavio’yu gelecek yıl da takımda tutmak istiyor. Trabzonspor’un öncelikli hedefi ise Brezilyalı orta saha oyuncusunu satıp, bonservisinden gelir elde edebilmek.

22 Mayıs 2022, Pazar 09:17 Son Güncelleme:
- A +
Trabzonspor'da Flavio’nun talibi artıyor

Giresunspor, bu sezon en kilit isimlerinden biri olan Flavio’yu gelecek yıl da takımda tutmak istiyor. Trabzonspor ’un öncelikli hedefi ise Brezilyalı orta saha oyuncusunu satıp, bonservisinden gelir elde edebilmek. Flavio’ya Fransa’dan 2 kulübün ilgisinin olduğu öğrenildi.

Bu sezon çıktığı 34 lig maçında 2 bin 944 dakika süre alan Flavio’nun yanı sıra Diabate de Çotanaklar’a kiralanmıştı. Yönetim, bonservisleriyle gönderememesi halinde bu iki ismi kiralayacak.


İlgili Haberler
Trabzonspor'da sol beke 2 aday: Kurzawa & Cresswell


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...