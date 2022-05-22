Giresunspor, bu sezon en kilit isimlerinden biri olan Flavio’yu gelecek yıl da takımda tutmak istiyor. Trabzonspor ’un öncelikli hedefi ise Brezilyalı orta saha oyuncusunu satıp, bonservisinden gelir elde edebilmek. Flavio’ya Fransa’dan 2 kulübün ilgisinin olduğu öğrenildi.

Bu sezon çıktığı 34 lig maçında 2 bin 944 dakika süre alan Flavio’nun yanı sıra Diabate de Çotanaklar’a kiralanmıştı. Yönetim, bonservisleriyle gönderememesi halinde bu iki ismi kiralayacak.







