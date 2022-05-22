Trabzonspor'da Flavio’nun talibi artıyor
Giresunspor, bu sezon en kilit isimlerinden biri olan Flavio’yu gelecek yıl da takımda tutmak istiyor. Trabzonspor’un öncelikli hedefi ise Brezilyalı orta saha oyuncusunu satıp, bonservisinden gelir elde edebilmek.
Giresunspor, bu sezon en kilit isimlerinden biri olan Flavio’yu gelecek yıl da takımda tutmak istiyor. Trabzonspor ’un öncelikli hedefi ise Brezilyalı orta saha oyuncusunu satıp, bonservisinden gelir elde edebilmek. Flavio’ya Fransa’dan 2 kulübün ilgisinin olduğu öğrenildi.
Bu sezon çıktığı 34 lig maçında 2 bin 944 dakika süre alan Flavio’nun yanı sıra Diabate de Çotanaklar’a kiralanmıştı. Yönetim, bonservisleriyle gönderememesi halinde bu iki ismi kiralayacak.