Berat Özdemir’in ağrıları tam geçmediği için Abdulkadir Parmak’ın yanında Flavio’nun oynaması bekleniyor. Milli arayı çok iyi değerlendiren Yusuf Sarı da ilk 11’i zorluyor. Yunus Mallı’nın idmanlardaki istekli görüntüsünden memnun olan Avcı, gurbetçi yıldızı kesmeyi düşünmüyor. Buradaki kilit nokta Bakasetas... Yunanistan Milli Takımı’nda 3 maçta forma giyen yıldız 10 numara, yorgun dönerse Sivasspor mücadelesine kulübede başlayabilir. Nwakaeme ve Ekuban’ın 11’deki yerleri ise garanti gözüküyor.



