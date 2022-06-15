Trabzonspor ’un sezon başında Giresunspor’a gönderdiği Flavio ve Diabate hakkında karar verildi.

61 saat'in haberine göre; Bordo Mavililerin 1 hafta sonra Trabzon’da başlayacak olan kamp kadrosunda iki ismin de olmayacağı öğrenildi.

Trabzonspor’un iki oyuncuyu da satış listesine koyduğu ve az da olsa buradan bir gelir hedeflediği gelen bilgiler arasında.

Flavio’nun ise Giresunspor’da kalmaya sıcak baktığı, kulüplerin anlaşması halinde Yeşil Beyazlılarda yoluna devam edeceği öğrenildi.