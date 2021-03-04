Bordo-Mavili ekibin savunmadaki kilit ismi Vitor Hugo’dan büyük fedakârlık... Fenerbahçe mücadelesinde burnu kırılan Brezilyalı stoper, özel bir maskeyle sahadaki yerini alacak. Kritik periyotta takımını yalnız bırakmak istemeyen ve çok rahat etmemesine rağmen maskeyle oynayabileceğini belirten tecrübeli oyuncu ilk 11’de olacak. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın vazgeçilmezi haline gelen Edgar-Hugo ikilisinin, Trabzonspor’un yakaladığı savunma başarısındaki payı çok büyük. Avcı, zorunlu olmadığı takdirde stoper tandemini hiç bozmuyor. Vitor Hugo, defanstaki performansının yanı sıra hücumdaki katkısıyla da dikkat çekiyor. Ligde 2 kez gol atan 29 yaşındaki savunmacı, bu gollerle Trabzonspor’a çok önemli 6 puan kazandırdı. Hatayspor ve Beşiktaş deplasmanlarında fileleri havalandıran Hugo, Fırtına’yı galibiyete taşımıştı.



