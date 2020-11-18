Bordo-Mavili altyapının rol modelleri olan ve Avrupa devlerini peşinden koşturan Uğurcan Çakır ile Abdülkadir Ömür'de flaş gelişme... Gelen astronomik tekliflere rağmen takımda tutulan, transfer sezonlarının gözde iki isminin menajerleri Trabzon'a çağrıldı. Yönetimin, iki menajerle de toplantı gerçekleştireceği öğrenildi.

Son durumları da konuşulacak

Oyuncuların, transfer piyasasındaki son durumlarını soracak olan Bordo-Mavili yönetim, menajerlerden, Ocak ayında ya da sezon sonunda getirebilecekleri en yüksek teklifi masaya koymalarını talep edecek. Hedef ve ekonomik anlamda incelemelerin ardından da teklifler değerlendirilecek.

Süleyman Hatısaru