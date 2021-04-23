Trabzonspor'da dün şok bir gelişme yaşandı. Karagümrük maçı hazırlıklarına başlayan Bordo-Mavililer'de Abdulkadir Parmak çalışmaya alınmadı. Orta saha oyuncusunun, Abdullah Avcı tarafından kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Galatasaray maçında ilk 11'deki yerini Baker'a kaptıran 26 yaşındaki oyuncu, ikinci yarıda da uzun bir süre oyuna alınmayınca ısınmayı bırakıp tribüne çıktı. 85. dakikada Abdulkadir'i oyuna almak isteyen Avcı, orta saha oyuncusunun ısınanlar arasında olmadığını ve tribüne çıktığını gördü.

Yönetim onaylamadı

Abdulkadir'in bu hareketine çok kızan Avcı şehre döndükten sonra 26 yaşındaki oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Ancak yönetim henüz Avcı'nın kararını onaylamadı. Bir süre bekleneceği ve önümüzdeki hafta yapılacak yönetim kurulunda Abdulkadir'in durumunun değerlendirileceği öğrenildi. Gelen haberlere göre 2023'te sözleşmesi bitecek olan orta saha oyuncusunun bedelsiz olarak gitmesini istemeyen yönetimin önceliği Abdulkadir'i göndermek değil, orta yolun bulunması olacak.

Avcı'nın gönderdiği 5. isim

Disiplinsiz davranışı nedeniyle Avcı'nın kadro dışı bıraktığı Abdulkadir, yönetim kararını verene kadar takımdan ayrı çalışacak. Bu sezon 26 maça çıkan 26 yaşındaki oyuncunun gol ya da asisti yok. Abdulkadir ile birlikte Abdullah Avcı sonrası Trabzonspor'da 5. oyuncu kadro dışı bırakılmış oldu. Pereira kadro dışı bırakılıp gönderilmişti. 17 Aralık 2020'de performans testlerinde hedeflere ulaşamadıkları gerekçesiyle Bilal Başacıkoğlu, Steven Plaza ve Fousseni Diabate kadro dışı bırakılmıştı.

Safa Can Konuksever