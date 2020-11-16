Trabzonspor'da teknik adamlığa Abdullah Avcı’nın gelmesiyle birlikte gözler personellere çevrilmişti. Uzun süredir Trabzonspor’da görev yapan kondisyoner Gökhan Kandemir, Kaleci antrenörü Metin Aktaş Fitness antrenörü Göktürk Şentürk ve Maç Performans Analisti Mesut Kabahasanoğlu hakkında karar verildi. Bu isimlere ilk etapta altyapıyı teklif eden Bordo Mavili kulübün bu istekleri kabul görmeyince 4 isimle yollar ayrıldı.

Abdullah Avcı'nın ekibinde ise Orhan Ak, Caner Erol, Egemen Korkmaz, Haluk Güngör, Yaşar Çevikel ve Özerk Tufan bulunuyor. Ekibe ilerleyen günlerde yeni isimlerin de katılacağı ifade ediliyor.

Kaynak: 61 saat