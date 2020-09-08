Trabzonspor'da altyapının en değerli ürünlerinden olan ve altyaş kategorilerinde uzun yıllar 8-10 numara bölgelerinde forma giyen Abdülkadir Ömür, Lionel Messi hayranlığı sebebiyle mevkii değiştirmiş, kanat oynamaya başlamıştı. Ancak Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Eddie Newton'ın, 20 yaşındaki oyuncu için planları farklı...

İngiliz çalıştırıcı, genç oyuncuyu yeni sezonda eğitimini aldığı 10 numara pozisyonunda görevlendirmeyi, Nwakaeme'yi sol, Ekuban'ı da sağ kanatta sahaya sürmeyi düşünüyor. Kaleye daha yakın... Bu doğrultuda başarılı hoca, özellikle Abdülkadir'i yeni bölgesinde alacağı sorumluluklar için daha çok motive ediyor.

Söz konusu taktikle yıldız oyuncuyu rakip kaleye daha yakın oynatmak isteyen Newton, aynı zamanda takımı yönlendirecek ismin de Abdülkadir olmasını planlıyor.