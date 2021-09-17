Ligin ilk 4 maçında 4 gol atma başarısı gösteren Nwakaeme, gol krallığı yarışında zirveye yerleşirken, 4 maçta 2 gol 2 asistlik katkı sağlayan Bakasetas da ligde skora en çok katkı yapan isim oldu. Formlarının zirvesinde yer alan Nwakaeme ve Bakasetas ortaya koyduğu bu performans tüm dikkatleri üzerine çekerken hafta sonunda oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesi de takımın en önemli kozları konumundalar.

Nwakaeme bu sezon ortaya koyduğu performans ile kariyerinin en iyi başlangıcına imza atarken, Yunan oyuncu Bakasetas da orta sahada takıma sağladığı defansif katkının yanı sıra ofansif anlamda aldığı sorumluluklar ile önemli bir yükü sırtladı.