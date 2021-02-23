Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavililerde koronavirüs testi pozitif çıkan oyunculardan güzel haber geldi. Daha önce 7 oyuncusunun testi pozitif çıkan Trabzonspor'da 2 oyuncunun testi negatife dönerken diğer 5 oyuncunun ise Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncusunun son test sonucu negatif çıktı ve takımla çalışmalara başladılar.

Bordo-mavililerde testi negatife dönen futbolcuların ise Serkan Asan ve Arda Akbulut olduğu kaydedildi.

Karantinada olan diğer 5 oyuncu ise aşamalı olarak teste tabi tutulacak ve Fenerbahçe maçına yetişecek.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, zirve yarışını yakından ilgilendirecek maçta Pazar akşamı saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. (Sabah)



