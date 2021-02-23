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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi son dakika!

Son dakika Trabzonspor haberleri... Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'da koronavirüs testi pozitif çıkan oyunculardan güzel haber geldi. Bordo-mavililerde, daha önce testi pozitif çıkan 2 futbolcunun testi negatife dönerken diğer 5 futbolcunun ise Fenerbahçe maçına yetişebileceği belirtildi.

23 Şubat 2021, Salı 08:32 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi son dakika!

Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavililerde koronavirüs testi pozitif çıkan oyunculardan güzel haber geldi. Daha önce 7 oyuncusunun testi pozitif çıkan Trabzonspor'da 2 oyuncunun testi negatife dönerken diğer 5 oyuncunun ise Fenerbahçe maçına yetişme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.

Trabzonspor'da Gaziantep FK maçı öncesi test sonuçları pozitif çıkan iki oyuncusunun son test sonucu negatif çıktı ve takımla çalışmalara başladılar.

Bordo-mavililerde testi negatife dönen futbolcuların ise Serkan Asan ve Arda Akbulut olduğu kaydedildi.

Karantinada olan diğer 5 oyuncu ise aşamalı olarak teste tabi tutulacak ve Fenerbahçe maçına yetişecek.

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, zirve yarışını yakından ilgilendirecek maçta Pazar akşamı saat 19.00'da sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. (Sabah)


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