Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe deplasmanında 3-1 kazanarak liderliğini sürdüren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe maçına konsantre durumda. İzmir'den İstanbul'a geçerek Ülker Stadyumu'nda yarın akşam oynanacak maç için hazırlıklarını sürdüren Bordo-Mavililer'de dev maç öncesi son dakika gelişmeleri var. Göztepe deplasmanında kırmızı kart gören Guilherme'nin forma giyemeyeceği Fenerbahçe maçında Sosa'nın oynayıp oynamayacağı merak konusu. Arjantinli yıldızın İzmir'de riske edilmemesi Fenerbahçe maçında forma giyme ihtimalini güçlendiriyor. Göztepe maçında hocası Hüseyin Cimşir'e kenara gelirken tepki gösteren Nwakaeme'nin ise herhangi bir sorununun olmadığı ve Fenerbahçe'ye karşı 11'de sahaya çıkacağı ifade ediliyor.