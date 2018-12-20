Her kulüp gibi mali anlamda sıkıntıları bulunan Trabzonspor'da Esteban'ın sözleşmesini tek taraflı feshetmesi şoke etti.

Bu sezon hiç para almayan, geçen yıl da dahil olmak üzere 520 bin euro alacağı bulunan Kosta Rikalı file bekçisi, bu para nedeniyle ihtarname göndermişti. Ancak kulüpten somut bir adım göremeyen Esteban, sözleşmesini feshederek ülkesine gitti.

Bordo-mavili kulüp konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: "Profesyonel futbolcu Esteban Alvarado Brown, geçmiş dönemlere ait alacaklarından dolayı kulübümüze ihtar çekmiş, avukatıyla yapılan görüşmeler neticesinde ödeme için 24 Aralık 2018 tarihine kadar süre alınmıştır. Ancak; Esteban Alvarado Brown bu süreyi beklemeden sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshetmiştir. Kulübümüz tarafından konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Futbolcu cephesi ise Trabzonspör,Yönetimi ile herhangi bir mutabakat metni ya da protokole imza atmadıklarını söyleyerek, kulübün net bir politika izlemediğini savundu. Esteban, mevcut paranın ödenmemesi durumunda FIFA'ya başvuracak.

(Milliyet)