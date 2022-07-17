Sağ stoper transferini Avusturya kampına yetiştirmeyi hedefleyen Trabzonspor , geniş bir liste üzerinden görüşmelere devam ediyor. Yabancıda Felipe, Boateng ve Marlon için yapılan görüşmelerden sonuç alamayan Bordo-Mavililer, Kaan Ayhan cephesinde de Sassuolo’nun yüksek talepleri nedeniyle geri adım atmıştı. Karadeniz ekibinin gündemine tanıdık bir isim girdi: Erik Sviatchenko. Fırtına’nın 2 sezon önce transferini gerçekleştirmek adına yoğun uğraş verdiği Sviatchenko, son anda kulübü Midtjylland’ta kalmıştı. Danimarka ekibinde 2 yıl kontratı kalan 30 yaşındaki Sviatchenko, kaptanlık pazubandını takıyor.

5 kez Milli oldu

Trabzonspor Futbol İzleme Komitesi’nin olumlu rapor verdiği 1.85’lik stoperin şartları araştırılıyor. Midtjylland Kulübü’nün bonservis talebini öğrenecek olan Trabzonspor, beklediği geri dönüşü alırsa, harekete geçecek. Danimarka Milli Takımı’nın formasını 5 kez terleten Sviatchenko, geçen sezon tam 41 resmi maçta oynadı, 6 gollük de skor katkısı sağladı.

Boyata'da taksit pürüzü

Hertha Berlin forması giyen Boyata’nın transferinde önemli mesafe kateden Trabzonspor, ödeme şartları konusunda Alman ekibiyle sıkıntı yaşıyor. Bundesliga temsilcisi, 2.5 milyon Euro civarındaki bonservisi peşin olarak istiyor. Bordo- Mavililer ise 4 eşit taksit halinde rakamı ödemeyi teklif ediyor. Taraflar arasında pazarlıklar devam ederken, Hertha Berlin’in yeni sezon kampında bulunan Belçikalı stoper, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.