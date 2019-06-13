Trabzonspor'da Erik Sviatchenko sürprizi!

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor Danimarka ekibi Midtjylland forması giyen 27 yaşındaki stoper Erik Sviatchenko'yu gündemine aldı. Bu sezon 32 maçta forma giyen Sviatchenko 2 gol kaydetti.

13 Haziran 2019, Perşembe 13:26 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Erik Sviatchenko sürprizi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor Danimarka Ligi takımlarından Midtjylland forması giyen 27 yaşındaki stoper Erik Sviatchenko'yu transfer etmek istiyor.

Danimarka kulübünün 2 milyon Euro bonservis istediği savunmacı bu sezon 32 maça, 2 gol atma başarısı gösterdi.

Kariyeri boyunca Celtic ve Midtjylland formaları giyen deneyimli savunmacının kulübü ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Midtjylland takımının kaptanlığını yapan Sviatchenko ayrıca 5 kez forma giydiği Danimarka Milli Takımı'nda bir de gol attı.

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