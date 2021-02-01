Ancak Turuncu-Lacivertliler, Fransız yıldızı devre arasında göndermeyeceklerini Trabzonspor’a iletti. 2.7 milyon Euro karşılığında Caen Kulübü’nden Başakşehir’e giden Crivelli, bu sezon çıktığı 18 lig maçında 2 gol atabildi. Demba Ba ve Gulbrandsen dışında forvet oyuncusu olmayan İstanbul kulübü, Crivelli’yi kadroda tutmayı düşünüyor. Hataysporlu Boupendza için girişimlerde bulunan Başakşehir’in, ancak yıldız golcüyü alması halinde Crivelli’yi kiralık bırakabileceği öğrenildi.