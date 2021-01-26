Trabzonspor’da en kritik hafta

5 Ocak’ta başlayan ara transfer döneminde şu ana kadar sadece Gençlerbirliği’nden Berat Özdemir’i renklerine bağlayan Trabzonspor Yönetimi, diğer takviyeleri son haftaya bıraktı. Bordo-Mavililer 1 Şubat’a kadar forvet, 10 numara, kanat, bek ve orta saha bölgelerini güçlendirmeye çalışacak. Bu süreçte takım da oldukça kritik iki maç oynayacak. Yarın Süper Kupa’da Başakşehir’le Olimpiyat Stadı’nda karşılaşacak Fırtına, ligdeki çıkışını kupayla taçlandırmak istiyor. Karadeniz ekibi, pazar günü ise ikinci yarının ilk maçında lider Beşiktaş’a konuk olacak. Trabzonspor’un 1 haftalık periyotta hem transferde hem de yeşil sahada göstereceği performans, gelecek adına kilit rol oynayacak.

Avcı’nın gözü yönetimde

Trabzonspor’un başında çıktığı 12 lig maçında sadece 1 yenilgi alan ve 36 puanın 27’sini toplayan teknik direktör Abdullah Avcı, art arda çıkacakları iki karşılaşmayı kazanıp yakalanan müthiş havayı sürdürmek istiyor. Başarılı hoca diğer yandan da istediği takviyelerin yapılmasını bekliyor.