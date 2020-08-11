Eddie Newton'un Trabzonspor teknik direktörü olmasının ardından gözler Chelsea'ye çevrildi. En son çalıştığı takım olan Chealsea'den transfer bekleyen taraftarlar, psikolog Emily Rogawski hakkında da paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlara cevap veren güzel psikolok bordo mavili taraftarın mesajını alıntılayarak "`Ben bir doktor değilim ama Trabzonspor beni oyunun zihinsel ve duygusal yönleri üzerinde çalışan bir psikolog olarak getirmek istiyorsa ben müsaitim. '' ifadelerini kullandı.

Bu cevabın ardından mesaj yağmuruna tutulan Emily Rogawski daha sonra yeni bir açıklama yapmak zorunda kaldı. "Spor psikolojisi diplomam var ama daha önce bir takım için çalışmadım" ifadelerini kullanıp temkinli davrandı.

Ancak bu mesajı Trabzonspor taraftarını tatmin etmedi ve "Come to Trabzonspor" mesajını atmaya devam ettiler.