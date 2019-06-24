Bordo-Mavili takımın eldeki tek forveti Caleb Ekuban. Bu sezon 3 kulvarda yarış sürdürecek Trabzonspor, yerli pazarında arayış içinde. Başkan Ahmet Ağaoğlu da bu bölgeye takviye yapılacağını söylemişti. Altyapıdan bir oyuncu ve tecrübeli bir forvet kadroya katılabilir.

ÖMÜR VE YAZICI BİLMECESİ

Yusuf ve Abdülkadir Ömür’e gelen cazip teklifler, her iki oyuncunun da kafasını karıştırdı. Yusuf da Abdülkadir de Avrupa’da oynama hayalini gerçekleştirmek istiyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun ‘Satmayacağız’ açıklaması, önümüzdeki günlerde değişiklik gösterebilir.

Kaynak: Akşam