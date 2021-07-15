Trabzonspor 'da Caleb Ekuban krizi devam ediyor. 10 Temmuz'da takıma katılması gerekirken özel işleri nedeniyle yönetimin 13 Temmuz'a kadar izin verdiği Ganalı oyuncu belirlenen tarihte de geri dönmemişti. Özel sorunlarını çözmek için izin aldığı belirtilen 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili son durumu teknik direktör Abdullah Avcı açıkladı. Bordo-Mavili ekibin teknik direktörü yıldız oyuncunun takımdaki geleceğiyle ilgili olarak, "Caleb Ekuban'ın önce diziyle sonra da vergiyle ilgili bir problemi oldu. 18'ine kadar izin verdik. 18'inden sonra bir şey olursa onu konuşuruz" dedi.

Genoa'yla pazarlık

Kız arkadaşının İtalya'da yaşaması nedeniyle bu ülkede takım arayışında olduğu iddia edilen ancak şu ana kadar istediği teklifi alamayan Ekuban için Genoa'nın devrede olduğu öğrenildi. İtalyan takımının 27 yaşındaki hücum oyuncusu için Trabzonspor'a 2 milyon Euro bandında bir teklif ilettiği bildirildi. Ganalı oyuncudan 5 milyon Euro gelir bekleyen Trabzonspor'un öneriyi yeterli bulmadığı, görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor.