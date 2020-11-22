Lige verilen arada Gana Milli Takımı’na giden ve salı günü çıktığı maçta 67 dakika sahada kalan å Ekuban, yorucu bir yolcuğun ardından perşembe günü Trabzon’a ayak bastı. Yapılan test sonrası önceki gün takımla ilk antrenmanına çıkan yıldız futbolcu, hızlı bir dönüş yaptı. Arkadaşlarından yaklaşık 10 gün uzak kalmasına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı’nın yeni oturtmaya çalıştığı sisteme hiç yabancılık çekmeyen Ekuban, bu görüntüsüyle 11 planlarını da değiştirdi. Son antrenmanda da oldukça formda olan başarılı oyuncu, bu akşamki kritik Erzurumspor maçında hocasından görev istedi.

Pereira’yı kesebilir

Teknik direktör Abdullah Avcı, Alanyaspor maçında olduğu gibi orta sahada denediği Pereira’yı kesip Ekuban ile maça başlayabilir. Bu durumda orta alanda Abdulkadir Parmak ve Flavio olacak. Öte yandan Kamil Ahmet’teki belirsizlik nedeniyle sol bekte ibre Marlon’a dönerken, sağ bekte Serkan bir adım önde