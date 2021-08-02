Fırtına'nın ilk 2 kampına katılmayan ve yönetime takımdan ayrılmak istediğini ileten Caleb Ekuban'ın transferi artık an meselesi... Kız arkadaşının İtalya'da yaşaması nedeniyle Çizme'ye sıcak bakan Ganalı futbolcu, Genoa ile her konuda anlaşmaya vardı. İtalyanlar, Bordo-Mavililer'le de uzun süredir yaptığı pazarlıklarda sona yaklaştı.

Ayrılığı istiyor

Genoa, 1 sene sözleşmesi kalan 27 yaşındaki hücumcu için Trabzonpor'a 2 milyon Euro net artı bonuslardan oluşan bir teklif yaptı. Normal şartlarda Ekuban'dan en az 6-7 milyonEuro gelir bekleyen Bordo- Mavililer, oyuncunun ayrılığı istemesi ve huzursuzluk çıkarması nedeniyle toplamda yaklaşık 2.5 milyon Euro gibi bir rakama sıcak bakmaya başladı. Transferin önümüzdeki günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.