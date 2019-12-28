Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Kayserispor karşısında kadroda bir takım değişikliklere gitmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda tecrübeli çalıştırıcının kafasını en çok karıştıran mevki ise forvet arkası oldu.

Ligde oynadığı tüm maçlarda 90 dakika forma giyemeyen Daniel Sturridge, idmanlardaki görüntüsüyle teknik ekibin yüzünü güldürse de Caleb Ekuban’ın performansı da Karaman’ı ikilem içerisine soktu. Ayak parmağının kırılması nedeniyle 2.5 ay sahalardan uzak kalan Ekuban, Galatasaray, Antalyaspor, Denizlispor ve Konyaspor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Son karar maç saatinde

Her geçen gün eski fizik gücü ve kondisyonuna kavuşan Ganalı, bu konuyu hocası ile de konuştu. Yusuf Sarı’nın da sakatlığının ardından 25 yaşındaki yıldız futbolcunun, ilk 11 için formaya yakın olduğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan Karaman’ın, Ekuban ile Sturridge arasındaki son kararını ise maç saatinde vereceği bildirildi.