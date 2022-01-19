Trabzonspor 'un yeni transferlerinden Edin Visca ilk kez Akyazı'da sahaya çıkacak. Bordo- Mavili formayı ilk kez Sivas'ta giyen yıldız oyuncu bu kez taraftarla buluşacak.

Ligde 4 gol 9 asistle oynayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu yeni takımındaki ilk gol sevincini de taraftarı önünde yaşamak için mücadele edecek.

Başakşehir forması giydiği dönemde 3-1 kazandıkları Giresun maçında 1 gol 1 asistle oynayan Boşnak oyuncu Ye şil-Beyazlılar önünde yine başarılı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Üst düzey resmi maçlarda 99 golü olan Visca bugün dalya yapmak için de mücadele edecek.