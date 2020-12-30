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Trabzonspor'da Edgar Ie'ye Saint Etienne'den yakın takip

Trabzonspor'un başarılı defans oyuncusu Edgar Ie, Saint Etienne'in sıkı markajı altında. 26 yaşındaki stoperi Sivasspor maçında canlı izleyen Fransız kulübünün yetkilileri, Fatih Karagümrük karşılaşmasında da oyuncuyu takip edecek. Fransa Ligue 1 ekiplerinde Saint Etienne’in 2 milyon Euro’luk bonservis bedeli teklifini de yükseltmesi bekleniyor.

30 Aralık 2020, Çarşamba 09:29 Son Güncelleme:
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Trabzonspor'da Edgar Ie'ye Saint Etienne'den yakın takip

Trabzonspor'un başarılı defans oyuncusu Edgar Ie, Saint Etienne'in sıkı markajı altında. 26 yaşındaki stoperi Sivasspor maçında canlı izleyen Fransız kulübünün yetkilileri, Fatih Karagümrük karşılaşmasında da tribünde olacak. 

Daha önce oyuncu için bordo-mavililere 2 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden Saint Etienne'in daha yüksek bir rakam önermeye hazırlandığı belirtildi. Edgar'ı satma düşüncesi olmayan Trabzonspor yönetimi ise teklifi ancak astronomik olması halinde değerlendirmeye almayı düşünüyor. 

Bu arada Ligue 1 ekibinin, Edgar Ie'nin yanı sıra Trabzonspor'un genç futbolcusu Safa Kınalı ile de ilgilendiği ve 21 yaşındaki hücum oyuncusunun gelişimini yakından takip ettiği belirtildi.

Sabah


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