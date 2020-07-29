Sezona Ünal Karaman ile başlayan devre arasında ise takımın başına yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'i getiren Karadeniz devi, Konya mağlubiyeti sonrasında genç hocayla da yollarını ayırmıştı. Bordo-Mavili yönetim, bir diğer yardımcı antrenör Eddie Newton ile sezonu noktalama kararı alırken, İngiliz hoca da ilk maçında Kayseri'den 3 puanla dönmüştü. Bu akşam da takımının kazanması durumunda Newton, 2. maçında kupaya uzanacak ve Fırtına'nın tarihine geçmiş olacak.



