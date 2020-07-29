Trabzonspor'da Eddie Newton tarihe geçebilir
Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir'in görevinden ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Eddie Newton ile sezonu noktalama kararı alındı. Bu akşam da takımının kazanması durumunda Newton, 2. maçında kupaya uzanacak ve Fırtına'nın tarihine geçmiş olacak.
Sezona Ünal Karaman ile başlayan devre arasında ise takımın başına yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'i getiren Karadeniz devi, Konya mağlubiyeti sonrasında genç hocayla da yollarını ayırmıştı. Bordo-Mavili yönetim, bir diğer yardımcı antrenör Eddie Newton ile sezonu noktalama kararı alırken, İngiliz hoca da ilk maçında Kayseri'den 3 puanla dönmüştü. Bu akşam da takımının kazanması durumunda Newton, 2. maçında kupaya uzanacak ve Fırtına'nın tarihine geçmiş olacak.