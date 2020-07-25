Süper Lig’in 34. ve son haftasında Hes Kablo Kayserispor’a konuk olan Trabzonspor’da yardımcı antrenör Eddie Newton, ligde son oynadıkları İttifak Holding Konyaspor müsabakasının 11’inde 3 değişiklik yaptı. Bordo-mavili ekipte kulüpten ayrılan teknik direktör Hüseyin Çimşir’in ardından Eddie Newton takımın başında ilk maçına çıktı.

Newton, cezası sona eren Sosa’yı sakatlığı nedeniyle kadroya alınmayan Nwakaeme’nin yerine sahaya sürdü. Newton, sağ bekte Kamil Ahmet Çörekçi’yi yedek kulübesine çekerken Joao Pereira’ya görev verdi. Savunmada ise Newton, Da Costa’nın yerine Hüseyin Türkmen’i tercih etti.

Bordo-mavili ekip sahaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth 11’yle çıktı.