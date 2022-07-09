Yeni sezonda kadroda düşünülmeyen ve kampa götürülmeyen Fode Koita, takım arayışlarını hızlandırdı.

Tecrübeli forvet ile Süper Lig ’den pek çok takım yakından ilgilenirken, Koita’nın en ciddi talibinin İstanbulspor olduğu öğrenildi.

Lige yeni çıkan İstanbulspor’un Koita’yı kısa sürede açıklaması bekleniyor. Diğer yolcular Trondsen veFlavio ise başka takımlarla görüşmelerini sürdürüyor.